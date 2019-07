Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall- Geschädigter gesucht

Konz (ots)

Auf dem Parkdeck des Ärztehauses in Konz, Lessingstraße 1-3 wurde am 02.07.2019 gg. 09:10 Uhr ein dunkelfarbener PKW, vermutlich Mazda beim Ausparken beschädigt. Während der Verursacher einen Zettel holen war, wurde der beschädigte PKW wohl ohne Feststellung des Unfallschadens weggefahren da sich dieser auf der Beifahrerseite befindet. Der Fahrer des dunklen PKW´s sowie Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz unter 06501-9268-10 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Granastraße 116

54329 Konz

Telefon 06501-9268-20

Telefax 06501-9268-50

pwkonz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





