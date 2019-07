Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand auf dem Betriebsgelände des Abfallwirtschaftszentrums Reibertsbach

Idar-Oberstein (ots)

Am Sonntag, 30.06.2019, kam es erneut zu einem Brandgeschehen auf dem Betriebsgelände des Abfallwirtschaftszentrum Reibertsbach. Nach bisherigem Erkenntnisstand war hiervon eine Abfalllagerfläche von ca. 30 x 30 Metern betroffen. Die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren dauerten bis in die Morgenstunden des 02.07.2019 an. Die in der Folge durchgeführten Ermittlungen von Brandermittlern der Kriminalinspektion Idar-Oberstein erbrachten bislang keine Hinweise auf eine potentielle Einwirkung Dritter. Als wahrscheinliche Brandursache wird daher eine neuerliche Selbstentzündung aufgrund der anhaltend hohen Außentemperaturen verbunden mit starker Sonneneinstrahlung erachtet.

