POL-PDMT: Stromverteilerkasten beschädigt ***Zeugen gesucht***

Westerburg (ots) - Am 02.12.18, 08.00 Uhr, wurde der Polizei Westerburg ein beschädigter Stromverteilungskasten gemeldet, der in Westerburg, auf dem Parkplatz zur Hofwiese steht. Auf Grund der Spurenlage dürfte der Verteilerkasten, am Vortag oder in der vorangegangenen Nacht, mutwillig, durch Fußtritten umgestoßen worden sein. Die Polizei Westerburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der 02663/98050.

