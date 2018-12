POL-PDMT: Sachbeschädigung durch rote Farbe

Altendiez, Landgrabenstraße (ots) - Altendiez. In der Zeit von Freitag, den 30.11.18 22.00 Uhr bis zum 01.12.2018 06.00 Uhr wurde durch unbekannte Täter am Anwesen eines Blumenladens/Wohnhaus die Hofzufahrt mit roter Farbe stark beschmutzt. Die Farbe befand sich ursprünglich in einem Einmachglas, was aus mehreren Metern Entfernung in die Zufahrt geworfen wurde und dort zerbrach. Weiterhin wurde im Zugangsbereich zum Haus eine Glühbirne zerbrochen. Beide Gegenstände muß der unbekannte Täter mitgebracht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez: 06432/6010

