POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Montabaur (ots) - Am Freitag, den 30.11.2018, zwischen 13:00 und 15:30 Uhr, kollidierte ein Kfz. mit einer Straßenlaterne, die in der Koblenzer Straße, Höhe Haus-Nr. 17a steht. Die Laterne wurde hierdurch beschädigt. Den Unfallspuren zufolge dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fzg. um einen Lkw gehandelt haben, da sich die Anstoßstelle in einer Höhe von 1,20 m über Boden befindet. Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0, zu melden.

