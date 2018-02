FW-MG: Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Mönchengladbach- Gladbach, 24.02.2018, 15:26 Uhr, Sternstraße (ots) - Im Einsatz waren der Lösch-und Hilfeleistungszug der Feuer und Rettungswache I (Bettrath), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen sowie ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Am heutigen Mittag meldeten Mieter eines Mehrfamilienhauses auf der Sternstraße in Ortsteil Gladbach einen Brand in einer Küche. Die Rauchmelder hatten die Mieter des Hauses aufmerksam gemacht. Diese hörten im Treppenraum vor der betroffenen Wohnung den ausgelösten Rauchwarnmelder und alarmierten die Feuerwehr. Ausgelöst wurde der Rauchwarnmelder in der verlassenen Wohnung durch angebranntes Essen. Die Feuerwehr löschte das Essen im Spülbecken ab, lüftete die Wohnung und konnte diese danach zur Sicherung an die Polizei übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

- Rauchmelder retten Leben -

Einsatzleiter: BAR Stefan Nießen

