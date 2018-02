FW-MG: Brand einer Garage am Krankenhaus

Mönchengladbach-Hockstein, 23.02.2018, 18:55 Uhr, Wildstraße (ots) - Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer und Rettungswache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Am heutigen Abend meldete der Sicherheitsdienst des Elisabeth-Krankenhauses den Brand einer Reihengarage auf dem Krankenhausgelände. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang dichter, schwarzer Rauch aus einer der Garagen. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle bringen, sodass kein Rauch in die offenen Fenster des Krankenhauses ziehen konnte. In der Garage wurde Mobiliar gelagert. Dieses wurde durch den Brand vollständig zerstört.

Die Polizei ermittelt nun wie der Brand in der Garage entstehen konnte.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

