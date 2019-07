Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht auf Parkplatz Norma-Markt

Hermeskeil (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag, dem 02.07.19,in der Zeit zwischen 07:20h bis 16:25h einen auf dem Parkplatz am Norma Hermeskeil abgestellten VW Passat Kombi an der linken Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Hermeskeil unter 06503 / 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

