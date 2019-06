Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal/Rhein-Neckar-Kreis: Lötarbeiten lösen Brand aus

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag, um 13.30 Uhr, meldeten Anwohner in Angebachtal einen Dachstuhlbrand in der Friedrich Hecker-Straße. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei stand der Dachstuhl eines 300 Jahre alten freistehenden Wohnhauses in Flammen. Die freiwilligen Feuerwehren Angelbachtal, Waldangelloch und Sinsheim, die mit insgesamt 45 Mann vor waren, konnten den Brand eindämmen und löschen. Personen wurden nicht verletzt. Jedoch wurde ein vor dem Brandobjekt geparkter Transporter der Marke Toyota, durch herabfallende Dachziegel, beschädigte. Der Sachschaden wird auf ca. 150 000,- Euro geschätzt. Auslöser des Brandes waren Lötarbeiten an einer Wasserleitung. Hierbei fing ein Holbalken Feuer, welches der 58jährige Verursacher nicht mehr selbständig löschen konnte. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell