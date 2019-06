Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfallflucht vor Schule Zeugen gesucht

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einer Unfallflucht, bei der mehr als 3.000 Euro Sachschaden entstand, sucht das Polizeirevier Schwetzingen nach Zeugen. Eine 63-Jährige parkte ihren VW Polo am Freitagnachmittag in der Eichendorffstraße vor der dortigen Schule. Als diese wieder an ihr Auto kam, stellte sie eine massive Beschädigung der hinteren linken Türe fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher stieß wahrscheinlich im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug mit dem geparkten VW zusammen und flüchtete anschließend. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06202 2880 an die Ermittler zu wenden.

