Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heildelberg-Emmertsgrund: Brandstiftung oder Unachtsamkeit?

Heidelberg (ots)

Nach einem Brand im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd die Ermittlungen aufgenommen. Am frühen Donnerstagabend wurde der Berufsfeuerwehr Heidelberg ein Wohnungsbrand in der Emmertsgrundpassage gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass dies glücklicherweise nicht der Fall war: es hatte lediglich eine Mülltonne gebrannt. Einem aufmerksamen Bewohner gelang es den Brand zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie die mit Papier gefüllte Tonne in Brand geriet und ob dies vorsätzlich geschah, ermitteln nun die Beamten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell