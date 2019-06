Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Schlierbach: Fahrgast rastet aus und leistet Widerstand gegen Polizei

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag rastete der Fahrgast eines Busses aus, sodass die Fahrerin die Polizei alarmieren musste. Der 33-Jährige stieg zunächst an der Haltestelle Bismarckplatz in den Bus ein. Kurz darauf ließ dieser einen Plastikbecher fallen, woraufhin die Busfahrerin ihn bat diesen aufzuheben. Dass erzürnte den Mann so sehr, dass dieser völlig ausrastet und dabei laut herumschrie. Die Fahrerin stoppte den Bus an der Haltestelle im Hausackerweg und verwies den Mann, was ihm ebenfalls nicht passte. Als die alarmierten Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den 33-Jährigen dann aufforderten den Bus zu verlassen, richtete sich die Aggression gegen die Uniformierten. Im anschließenden Gerangel konnten dem Mann Handschellen angelegt und anschließend in das Polizeirevier gebracht werden. Nachdem der, mit 1,16 Promille, Alkoholisierte sich beruhigt hatte, wurde er auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch strafrechtlich verantworten.

