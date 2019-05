Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Kirchendiebstahl

Rüthen (ots)

Die Kriminalpolizei in Warstein sucht eine Frau, die am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12.02 Uhr und 12.50 Uhr in der katholischen Kirche in Kallenhardt, in der Kirchstraße mehrere Gegenstände entwendet hatte. Über Videoaufnahmen wurde am Donnerstag festgestellt, dass die Frau nach dem Betreten der Kirche eine Altarschelle, eine zirka einen Meter lange, goldfarbene Kordel und ein kleine Holzkiste entwendet hatte. Die Frau wird als schätzungsweise 30 bis 40 Jahre alt, mit braunen, längeren Haaren beschrieben. Sie war zur Tatzeit mit einem grünen Oberteil, einer grauen Hose und hellbraunen Schuhen bekleidet. In einem Kinderwagen führte sie ein zirka zwei bis dreijährigen Kind mit sich. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Frau geben können, sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

