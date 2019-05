Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Kletterunfall Am Hillenberg

Warstein (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, stürzte ein 54-jähriger Mann aus Arnsberg im nicht kommerziell genutzten Kletterpark "Am Hillenberg", einem stillgelegten Steinbruch in Warstein, aus schätzungsweise 8 Meter Höhe ab. Er war dort mit einigen Bekannten auf Klettertour. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann vermutlich vergessen eine Steigklemme zu schließen. Der Kletterer konnte nach dem Sturz noch selbständig aus der Böschung herausgeklettert. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Der Arnsberger wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die B 55 wurde gegen 20.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen zurzeit nicht vor. (reh)

