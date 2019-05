Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - In leer stehendes Bauernhaus eingedrungen

Geseke (ots)

In ein leer stehendes Bauernhaus in der Straße Calenhof in Geseke drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 9.30 Uhr, ein. Der Zugang erfolgte vermutlich über ein Fenster im ersten Obergeschoss. Sie machten sich dann zwar die Mühe ein älteres Motorrad in das Erdgeschoss zu schleppen, entwendet haben sie es aber letztendlich dann doch nicht. Sie verließen das Haus dann wieder, vermutlich, ohne Beute. Zeugen haben die Möglichkeit sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

