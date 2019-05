Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schieben wäre besser gewesen

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sprachen die Polizeibeamten einen 49-jährigen Mann aus Rietberg einen Platzverweis in der Hospitalstraße aus. Er wollte zuvor immer wieder in die Wohnung eines Bekannten. Die Beamten wiesen ihn an sich zu entfernen und sein Fahrrad zu schieben, da er augenscheinlich betrunken sei. Dies sicherte er auch. Gegen 2.15 Uhr trafen sie ihn dann in der Straße Soesttor wieder an. Er fuhr dort in Schlangenlinien aus Richtung Klosterstraße kommend. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab fast 2 Promille und somit folgte die Obligatorische Blutprobe im Krankenhaus. Nun wird sich der uneinsichtige Rietberger wegen der Trunkenheitsfahrt verantworten müssen. (reh)

