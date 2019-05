Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Möhnesee (ots)

Heute erstattete eine 48-jährige Radfahrerin aus dem Lippetal Anzeige bei der Polizei. Nach ihren Angaben befuhr sie mit ihrem Freund bereits am Montag, den 20.04.2019, gegen 14.15 Uhr, den Haarweg (B516) aus Richtung Warstein kommend in Richtung Ense. Von dort aus bogen die beiden mit ihren Rädern nach rechts auf den Sankt-Agatha-Weg in Richtung Theiningsen ein. Auf ihrer rechten Fahrbahnseite kam den beiden dann eine Gruppe von Radfahrern entgegen. Während der Freund noch ausweichen konnte, stieß die Radfahrerin aus dem Lippetal, mit einem der Radfahrer zusammen. Sie stürzte hierbei so schwer, dass sie kurzfristig das Bewusstsein verlor. Ihr Freund berichtete ihr, dass zwei Radfahrer aus der anderen Gruppe sich wohl noch um sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens gekümmert hätten. Aufgrund ihrer Verletzungen musste sie mehrere Tage im Krankenhaus verbleiben. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Polizei nicht nach dem Unfall hinzugezogen. Der Radfahrer, mit dem die Frau zusammengestoßen war, hinterließ seine Personalien nicht. Das zuständige Verkehrskommissariat bittet nun darum, dass sich die Zeugen oder der Radfahrer des Zusammenstoßes, unter der Rufnummer 02921-91000 melden sollen. (reh)

