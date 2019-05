Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Fachbildschirme entwendet

Lippetal (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20.50 Uhr und Mittwochmorgen, 4 Uhr, 120 Flachbildschirme von Philips aus einem Lastkraftwagen in Lippborg, in der Straße Strängenbach. Der Fahrer des Lastkraftwagens stellte sein Gefährt auf dem dortigen Parkplatz ab und schlief. Erst an der Auslieferungsstelle in Belgien bemerkte er, dass man nur auf dem Parkplatz im Lippetal das Sicherungskabel des Lkw durchtrennt und anschließend wieder notdürftig befestigt haben konnte. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

