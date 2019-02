Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Feuer zerstört Einfamilienhaus

Celle (ots)

Am Sonntagnachmittag wurden Nachbarn gegen 16 Uhr auf offene Flammen in einem Einfamilienhaus in der Dr. Lise-Meitner-Straße im Celler Ortsteil Scheuen aufmerksam. Durch die Brandentdecker alarmiert, konnten die Bewohner das Haus unverletzt verlassen. Das Feuer breitete sich auf weite Teile des Wohngebäudes sowie auf eine Garage des Nachbarhauses aus, sodass ein erheblicher Sachschaden entstand.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Scheuen, Hustedt, Groß Hehlen und Celle waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Im Brandverlauf kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen gegenwärtig nicht vor.

