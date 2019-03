POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 10.03.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 10.03.2019

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

1. Handtaschenraub - Gründau-Rothenbergen

Die Polizei Gelnhausen sucht Zeugen eines erst jetzt zur Anzeige gebrachten Handtaschenraubes, der sich am späten Rosenmontagabend gegen 23:50 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Rothenbergen ereignete. Eine 17-jährige Schülerin stand vor dem Haupteingang und wollte die Faschingsveranstaltung nach Hause verlassen, als sie plötzlich durch einen unbekannten männlichen Täter von hinten zu Boden geschubst und ihrer Handtasche beraubt wurde. Die Beschreibung des Räubers ist dürftig. Es soll sich um einen dunkel gekleideten Mann gehandelt haben, der dunkle Haare hatte und als relativ groß beschrieben wurde. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051-8270 in Verbindung zu setzen.

2. Pkw gegen Motorrad endet mit Schlägen - Mittelgründau

Ein Streit zwischen einem 46-jährigen Motorradfahrer aus Gründau und einem BMW-Fahrer eskalierte am Ortseingang von Mittelgründau. Hintergrund sind offensichtlich wechselseitige Überholmanöver, die beiden missfielen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Mittwochabend des 6. März auf der Landstraße 3271 von Langenselbold nach Mittelgründau zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr. Auf der Hain-Gründauer-Straße hielten beide Fahrer an. Die anschließende Auseinandersetzung wurde in unterschiedlicher Version bei der Polizei Gelnhausen angezeigt. Verkehrsteilnehmer, die Hinweise über die Fahrweise der beiden Kontrahenten geben können oder die tätliche Auseinandersetzung am Ortseingang beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051-8270 in Verbindung zu setzen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

