Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vollsperrung B 55

Warstein (ots)

Erstmeldung Datum: 23.05.2019

Warstein- Vollsperrung der B 55

Aufgrund eines Rettungseinsatzes im Kletterpark "Am Hillenberg" in Warstein ist die Mescheder Landstraße in Warstein am Ortseingang Warstein derzeit voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist dort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen ist im dortigen Kletterpark ein 54 - jähriger Mann aus großer Höhe abgestürzt. Die Rettungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Weitere Erkenntnisse zu dem Unfall liegen derzeit noch nicht vor. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (is)

Sobald weitere, gesicherte Erkenntnisse bekannt sind, werden wir Sie auf diesem Wege benachrichtigen. Von telefonischen Nachfragen bitten wir dringend abzusehen

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell