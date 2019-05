Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Einbruch in Tankstelle

Rüthen (ots)

Durch ein klirrendes Geräusch wurde ein Zeuge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 1.20 Uhr, auf einen möglichen Einbruch an der Tankstelle in Rüthen an der Lippstädter Straße aufmerksam. Die hinzugerufene Polizei konnte dann feststellen, dass ein unbekannter Täter sämtliche Außenkabel des Tankstellengebäudes zuvor durchtrennt und anschließend eine rückwertige Sicherheitstür aufgehebelt hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch aus der Tankstelle nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

