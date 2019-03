Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Vorfahrt an der Ender Talstraße missachtet

Herdecke (ots)

Ein 54-jähriger Bochumer fuhr am Donnerstag, gegen 17:00 Uhr, mit seinem Opel Astra auf der Straße In der Schlage in Richtung Ender Talstraße. Er beabsichtigte in Höhe der Kreuzung In der Schlage seine Fahrt auf der Ender Talstraße in Richtung Wetter fortzusetzen. Hierbei übersah er die von links kommende vorfahrtsberechtigte 55-jährige Wetteranerin in ihrem Peugeot, die auf der Ender Talstraße in Richtung Wetter fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Wetteranerin leicht verletzte. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht.

