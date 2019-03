Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Zwei leicht verletzte nach Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 20-jähriger Wuppertaler mit seinem BMW auf der Hiddinghauser Straße in Richtung Haßlinghauser Straße. Am Kreuzungsbereich der Haßlinghauser Straße wollte er seine Fahrt geradeaus fortsetzen und missachtete hierbei die Vorfahrt des von links kommenden Hyundai eines 45-jährigen Hattingers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 45-jährige Hattinger und seine 24-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

