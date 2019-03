Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seniorinnen fallen nicht auf Anrufe von falschen Polizeibeamten herein

Ludwigshafen (ots)

Am 20.03.2019 gegen 11:00 Uhr riefen unbekannte Männer bei drei Seniorinnen in Ludwigshafen an und gaben sich als Polizisten aus. Einer Seniorin wurde etwas über einen Einbruch in der Nachbarschaft erzählt, eine zweite Seniorin wurde nach Goldmünzen gefragt und der dritten Seniorin wurde etwas von einem Bankraub erzählt und sie wurde gewarnt, dass ihr Geld in Gefahr sei. Alle drei Seniorinnen im Alter von 62, 77 und 79 Jahren waren misstrauisch und beendeten die Gespräche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

