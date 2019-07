Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf einem Feldweg oberhalb von Oberbillig

Konz (ots)

Am Dienstag 02.07.2019, gg. 13.00 Uhr war eine junge Frau aus der Verbandsgemeinde Konz gemeinsam mit ihrem Freund in einem Audi A 8, Farbe Grau, auf einem asphaltiertem Wirtschaftsweg im Bereich der Oberbilliger Grillhütte unterwegs. Im Rahmen von Streitigkeiten des Paares verließ die junge Frau den Wagen ihres Freundes und wollte fußläufig Richtung Oberbillig. Aus Sicht der jungen Frau versuchte nun der junge Mann seine Freundin mit dem Wagen umzufahren. Ihren Angaben zufolge konnte sie nur durch einen Sprung nach rechts und folgender Flucht auf ein Feld selbst Schlimmeres verhindern. Die Polizei Konz sucht nun nach Zeugen zu diesem Vorfall. Nach Angaben der jungen Frau kam an der Örtlichkeit ein helleres Fahrzeug, vermutlich ein Golf Kombi, vorbei. Im Fahrzeug saß eine ca. 40-50 Jahre männliche Person. Ein weiteres Fahrzeug folgte mit einer weiblichen Fahrerin. Diese nahm die verängstigte junge Frau auf und verbrachte diese zur Polizei Konz. Insbesondere die beiden aufgeführten Personen werden gebeten sich bei der Polizei Konz zu melden. Weitere mögliche Hinweise zum Sachverhalt sind unter der Telefonnummer 06501/92680 bei der Polizei Konz möglich.

