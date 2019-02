Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versuchter Raubüberfall

Landstuhl - Krickenbach (ots)

Eine amerikanische Familie ist am Sonntagabend in ihrem Haus in Landstuhl Opfer eines mutmaßlichen Raubüberfalles geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten vier Täter gewaltsam in das Haus einzudringen. Der Wohnungsinhaber setzte sich gegen einen der Täter mit einem Messer zur Wehr und verletzte ihn. Der Angreifer konnte mit seinen Mittätern flüchten.

Wenig später meldete eine Zeugin aus Krickenbach, dass eine verletzte Person auf der Straße liegen würde.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte versorgen den verletzten Mann. Für den 43-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und die Kriminalpolizei Kaiserslautern haben die Ermittlungen aufgenommen. Eine Sonderkommission wurde eingerichtet, um den Zusammenhang der beiden Vorfälle zu untersuchen. Es wird nachberichtet. |mhm

