Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an KFZ

Trier (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 14.07.2019, 04:00 Uhr, kam es entlang der Merianstraße in Trier zu mehreren Sachbeschädigungen an KFZ. Hierbei traten und schlugen mehrere Personen gegen am Fahrbahnrand geparkte KFZ. An zwei Fahrzeugen konnte ein Schaden im Bereich der Außenspiegel festgestellt werden. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere KFZ beschädigt wurden. Die Polizei bittet darum, dass sich etwaige Geschädigte mit der Polizei in Trier unter der Telefonnummer 0651-9779 3200 in Verbindung setzen.

