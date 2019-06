Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Einbrüche in Geräteschuppen und Keller

Krefeld (ots)

Am Freitag (21. Juni 2019) wurden der Polizei ein Einbruch auf dem Gelände eines Gartenbauvereins und ein Kellereinbruch in der Innenstadt gemeldet.

Im Zeitraum von Donnerstag (20. Juni 2019), 13.00 Uhr und Freitag (21. Juni 2019), 15.30 Uhr, hebelten Unbekannte einen Geräteschuppen auf dem Gelände des Gartenbauvereins Linn am Graudenzer Platz auf. Die Einbrecher stahlen Gartengeräte und Spielzeug.

Einen weiteren Einbruch registrierte die Polizei in einen Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Geldernschen Straße. Hier gelangten die Einbrecher im Zeitraum zwischen dem 10. Juni 2019 und dem 20. Juni 2019 auf bisher unbekannte Weise in das Haus und brachen einen Kellerraum auf. Hier erbeuteten die Täter elektronische Werkzeuge.

