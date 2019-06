Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Krefeld Stadtgebiet: mehrere Einbrüche und ein Einbruchsversuch in Wohnungen

Krefeld (ots)

Gestern (21. Juni 2019) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Wohnungen im gesamten Stadtgebiet.

- Hüls: Im Zeitraum vom 20.Juni.2019, 19:50 Uhr bis 21.Juni 2019, 07:50 Uhr hebelten Unbekannte auf der Seidenweberstraße einen Kellerschacht und ein Kellerfenster eines Doppelhauses auf. Sie entwendeten einen Tersor mit Inhalt. Die Wohnungsinhaber waren zur Tatzeit im Urlaub. - Forstwald: Im Zeitraum vom 18. Juni 2019, 16:15 Uhr bis 21. Juni 2019, 12:30 Uhr hebelten Unbekannte auf dem Gustav-Fündes-Weg eine Tür eines Einfamilienhauses auf und brachen einen Tresor auf. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. - Cracau: Im Zeitraum vom 15. Juni 2019, 17:00 Uhr bis 21. Juni 2019, 15:45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Einfamilienhaus auf der Moerser Straße. Sie entwendeten u.a. eine EC-Karte, einen Schlüsselbund und zwei hochwertige Füller. - Verberg: Im Zeitraum vom 11. März 2019, 16:00 Uhr bis 21. Juni 2019, 08:00 versuchten Unbekannte einen rückwärtig gelegenen Wintergarten aufzuhebeln. Die Täter gelangten aber nicht in den Wintergarten und flüchteten unerkannt.

Schützen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus! Schieben Sie den Tätern einen Riegel vor! Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz berät Sie kostenlos und neutral.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (548)

