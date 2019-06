Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Reif für den Führerschein?

Rheinhessen - A 61 (ots)

Ein 49-jähriger Mann aus dem Kreis Neuwied geriet am Sonntagmorgen auf der A 61 bei Waldlaubersheim in eine mobile Geschwindigkeitskontrolle der Autobahnpolizei Gau-Bickelheim. Bei erlaubten 130 km/h waren ihm die Polizisten mit ihrem geeichten Polizeifahrzeug mit 183 km/h gefolgt. Als sie ihm eröffneten, dass er mit einem Fahrverbot rechnen müsse, erklärte er, dass er vor kurzem eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) bestanden habe und die Neuerteilung seiner Fahrerlaubnis erfolgt sei; eine entsprechende vorläufige Bescheinigung wolle er nachreichen. Das erschien den Beamten nicht glaubhaft, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Autofahrer seit über sieben Jahren um den Führerschein kämpft, jedoch erst kürzlich die MPU zum wiederholten Mal nicht bestanden hatte. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dürfte nunmehr mit einer erneuten langen Sperrfrist enden.

