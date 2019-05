Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Baby im Fahrzeug nicht gesichert und bei Verkehrsunfall verletzt

BAB 61 bei Gensingen (ots)

Ein zweimonatiges Baby wurde am Samstag bei einem Verkehrsunfall um 21.15 Uhr auf der BAB 61, Fahrtrichtung Süden, nahe Gensingen verletzt. Die Mutter, die auf dem Beifahrersitz des lediglich für zwei Personen ausgelegten Nissan 350 Z saß, hielt ihre zwei Monate alte Tochter auf dem Arm, als der Fahrer auf der Überholspur die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, zunächst mit der Mittelleitplanke kollidierte und dann über drei Fahrspuren hinweg in den rechten Straßengraben schleuderte. Im Fahrzeug befand sich aufgrund des Fahrzeugtyps keinerlei geeignete Vorrichtung zum Transport des Säuglings! Die Mutter und das Baby wurden in eine Klinik in Mainz eingeliefert. Über die Art und Schwere der Verletzungen liegen hiesiger Dienststelle derzeit noch keine Informationen vor, es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der Fahrer verletzte sich leicht an Kopf und Nacken und wurde ebenfalls zur weiteren Abklärung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Unfallursächlich war nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Gegen den Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

