Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertige Fahrräder gestohlen

Osnabrück (ots)

Nach zwei Fahrraddiebstählen, die sich am Dienstagmittag und in der Nacht zu Donnerstag zugetragen haben, sucht die Osnabrücker Polizei Zeugen. Am Dienstag stahlen Unbekannte zwischen 13.55 und 14.20 Uhr ein grau/grünes 28-Zoll-Trekkingrad, das im Windfang eines Ärztehauses am Neumarkt abgestellt worden war. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Herrenrad der Marke Gazelle (Modell Ultimate C11) mit einem 61cm-Rahmen. In der Nacht zu Donnerstag geriet am Petersburger Wall ein Cross-Rad ins Visier der Täter. Sie verschafften sich zwischen 23 Uhr (Mittwoch) und 09 Uhr (Donnerstag) Zugang zum Flur eines Wohnhauses und nahmen das dort verschlossen abgestellte 26-Zoll-Rad des Herstellers Merida (Modell 400SE) mit. Das Fahrrad verfügt nicht über Schutzbleche und hat einen blauen 56cm-Rahmen mit einem roten Schriftzug. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-3240 oder 327-2115 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell