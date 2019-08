Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Brand in der Osningstraße

Osnabrück (ots)

Bei einem Feuer in einem Mehrparteienhaus in der Osningstraße wurde am Donnerstagmittag (12.10 Uhr) ein Bewohner leicht verletzt. Als die Polizei und die Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt in der Erdgeschosswohnung eintrafen, brannte in einem Zimmer aus bislang ungeklärter Ursache ein Sofa. Die Einsatzkräfte evakuierten die sieben im Haus anwesenden Personen und die Feuerwehr löschte den Brand. Die Osningstraße musste in Richtung Iburger Straße für die Dauer der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt werden. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden, jedoch entstand bei dem Feuer nach ersten Ermittlungen kein Gebäudeschaden.

