Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Cabriolet aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Ein Mazda MX5 Cabrio wurde am Mittwochabend, zwischen 18 Uhr und 19.15 Uhr, von unbekannten Tätern aufgebrochen, dazu schlitzten die Täter das Cabrio-Dach auf. Aus dem Auto stahlen sie eine Sonnenbrille und eine schwarz-weiße Trainingsjacke. Das Cabrio war auf einem Wanderparkplatz an der Straße Zum Ickerkolk abgestellt, in der Nähe zum Östringer Weg. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 oder 0541 327 3203 entgegen.

