Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Gasflaschen gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Pferdestraße, im Stadtteil Fledder, suchten zwei unbekannte Täter am späten Dienstagabend (gegen 23.30 Uhr) das umzäunte Freigelände einer Gas-Firma auf und entwendeten 2 braune Acetylenflaschen (1,6 kg) und zwei graue Sauerstoffflaschen (10 kg). Hinweise zu den Personen oder von ihnen genutzten Fahrzeugen bitte an die Polizei Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

