Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Heckscheibe eines in der Zwingergasse Nr. 1 abgestellten grauen Audi A 3 beschädigte am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein bislang Unbekannter mit einem Stein, so dass diese zu Bruch ging. Die Geschädigte befand sich in dem Fahrzeug, als sie einen lauten Schlag wahrgenommen hatte.

Beim anschließenden Schließen des Autos splitterte die Scheibe.

Die Polizei geht zwischenzeitlich davon aus, dass der Stein mit einer Steinschleuder o.Ä. abgeschossen wurde.

Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Person hat die Geschädigte nicht erkennen können. Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim ermitteln wegen Sachbeschädigung und bitten Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden oder gar eine Person gesehen haben, sich unter Tel.: 07261/6900 zu melden.

