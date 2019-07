Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen: Mercedes beschädigt und geflüchtet - Hinweise an die Schwetzinger Polizei

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen auf dem Friedhofsparkplatz abgestellten Mercedes beschädigte am Dienstag gegen 11 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer, richtete beträchtlichen Schaden an und flüchtete danach einfach von der Unfallstelle. Zum Zeitpunkt war der Parkplatz stark frequentiert, so dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben könnten. Die Geschädigte hat nun einen Schaden von 3.500 Euro zu regeln. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

