Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Zeugen für Unfall an der Bahnhofstraße gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Die Polizei in Bad Rothenfelde sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.05 Uhr an der Bahnhofstraße/ Einmündung Lindenallee ereignete. Ein 75-jähriger Fahrradfahrer fuhr auf dem Gehweg an der Bahnhofstraße ortsauswärts. Ein 69-jähriger Autofahrer, der mit einem grau-metallic-farbenen Opel Astra aus der Lindenallee kam und nach rechts auf die Bahnhofsstraße einbiegen wollte, übersah den Radfahrer und erfasste ihn. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und von dem Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und nimmt Anrufe unter 05424 5326 entgegen.

