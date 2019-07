Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Fahrraddieb festgenommen - Räder sichergestellt

Elzach: Schaufensterpuppe beschädigt

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Fahrraddieb festgenommen - Räder sichergestellt

In der Nacht zum Freitag konnte nach Hinweis eines Zeugen ein Fahrraddieb mitsamt seinem Diebesgut festgenommen werden. Er war gerade dabei mehrere teilweise hochwertige Fahrräder in seinen Keller zu verbringen. Die Polizei konnte insgesamt sieben Mountainbikes sicherstellen. Es wird davon ausgegangen, dass alle Räder erst in der letzten Nacht im Stadtbereich Waldkirch entwendet worden sind. Die Polizei bittet darum, dass sich Eigentümer, die ihr Fahrrad vermissen, möglichst zeitnah zur Anzeigenerstattung beim Polizeirevier Waldkirch melden.

Elzach: Schaufensterpuppe beschädigt

In der Schwimmbadstraße saß als Dekorationsblickfang eine als Mann bekleidete Schaufensterpuppe an einem Tisch. In der Nacht auf Dienstag versuchte offensichtlich jemand, die lebensgroße Puppe mitzunehmen. Da sie jedoch festgebunden war, wurde sie durch den untauglichen Diebstahlsversuch zerstört. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Elzach unter Telefon 07682/909196 zu melden.

