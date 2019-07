Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Jugendlicher prallt mit Fahrrad in Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein Jugendlicher nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 18.07.2019, in Rickenbach in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 20:20 Uhr war der 14-jährige vom Parkplatz des Friedhofes in den Höhenweg eingefahren und war mit einem dort fahrenden Fiat einer 55-jährigen Frau zusammengestoßen. Der Junge fiel von der Motorhaube auf die Straße. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Während an seinem Fahrrad nur geringer Sachschaden entstand, wurde am Fiat ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

