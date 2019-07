Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Auto endet mit Totalschaden - Fahrer und Beifahrer kommen ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Mit einem Totalschaden endete ein BMW am Donnerstagabend, 18.07.2019, auf der B 500 kurz vor Waldshut. Der 21-jährige Fahrer war bei Eschbach gegen die Leitplanke geraten. In der Folge schleuderte der Wagen nach links über die Straße, überfuhr eine Schachtabdeckung und kam im Bankett zum Stehen. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben sie unverletzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Sachschaden am BMW liegt bei rund 4000 Euro.

