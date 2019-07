Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Fahrradfahrer prallt frontal in entgegenkommenden Traktor - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstagmorgen, 18.07.2019, auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Günnenbach und Jungholz frontal mit einem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen. Der 44 Jahre alte Fahrradfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine Verlegung erfolgte mit einem Rettungshubschrauber. Gegen 07:15 Uhr war der Fahrradfahrer mit seinem Pedelec-Mountainbike auf dem Gemeindeverbindungsweg talwärts unterwegs, als er kurz nach dem Ortsausgang von Günnenbach in einer unübersichtlichen Kurve mit dem bergwärts fahrenden Traktor eines 39-jährigen kollidierte. Dem Fahrradfahrer gelang es nicht mehr, rechtzeitig anzuhalten. Er blieb schwer verletzt auf der Straße liegen und war zunächst nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Schwerverletzten und brachte ihn mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitt der Mann Quetschungen und Rippenbrüche. Das Fahrrad wurde leicht, der Traktor überhaupt nicht beschädigt.

