Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Automaten in Hochschule aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In den Gemeinschaftsraum einer Hochschule in der Oskar-Meixner-Straße brach ein bislang Unbekannter am frühen Montag, gegen 2 Uhr, ein. Der Einbrecher hatte im Erdgeschoss eine Fensterscheibe eingeschlagen und war so in die Schulräume gelangt. Er machte sich gewaltsam an einem Kaffee- und Getränkeautomaten zu schaffen und stahl aus diesen das gesamte Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

