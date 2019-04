Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Mobiler Blitzer mit Farbe besprüht - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter besprühte in der Hauptstraße, in Höhe der Scheffelstraße, einen mobilen Blitzer mit weißer Lackfarbe, wodurch dieser nun unbrauchbar ist. Die Beschädigung wurde am Samstag, gegen 17:15 Uhr, festgestellt. Ein genauer Tatzeitraum kann derzeit nicht eingegrenzt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

