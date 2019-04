Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Einbruch in Einkaufscenter - Wurden Täter gestört? Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter suchten in der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 12:10 Uhr, einen Einkaufsmarkt in der Rosenstraße heim. Durch Aufhebeln der Eingangstür verschafften die Unbekannten sich Zugang zum Center, ließen dann aber von einer weiteren Tatausführung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Es ist möglich, dass die Unbekannten bei ihrer Tat gestört wurden. Gestohlen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter Tel.: 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

