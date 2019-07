Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Geparkter Toyota erheblich beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Erheblich beschädigt wurde im Zeitraum von Montagmorgen, 15.07.2019, bis Mittwochabend, 17.07.2019, ein bei Hohentengen geparkter Toyota Auris. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 3000 Euro. Offenbar muss der bislang unbekannte Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit gegen den auf dem Parkplatz am Grenzübergang Kaiserstuhl ordnungsgemäß in einer Parklücke stehenden Toyota gefahren sein. Der Schaden am Toyota ist im Bereich des rechten Fahrzeughecks. Der Polizeiposten Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 07741 8316-0).

