Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Einbruch in Vereinsheim in Weizen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 18.07.2019, sind Unbekannte in ein Vereinsheim in Stühlingen-Weizen gewaltsam eingedrungen. Hierzu schlugen sie eine Scheibe auf der Gebäuderückseite ein. Schränke und Schubladen wurden durchsucht, aber offensichtlich nichts gestohlen. Der Polizeiposten Wutöschingen (Kontakt 07746 9285-0) ermittelt.

