POL-MA: Heidelberg: Unbekannte versuchen in Restaurant einzubrechen, Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Freitag kurz vor 03 Uhr verständigten aufmerksame Zeugen die Polizei, da offensichtlich zwei bislang Unbekannte in ein Restaurant in der Neckarhäuser Straße 3 einbrechen würden.

Noch während die Polizei verständigt wurde, flohen die Unbekannten von der Tatörtlichkeit ohne in das Restaurant gelangt zu sein.

Die Täter wurden beschrieben als 180 groß, dunkel gekleidet, einer trug eine schwarze Skimaske, der andere hatte ein schwarzes Tuch um den Mund.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte bislang kein Tatverdächtiger gefasst werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten in Wieblingen unter 06221 830740 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.

