Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fußgängerin angefahren - Polizei sucht Autofahrerin und Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord ist eine 41-jährige Fußgängerin am Dienstag, 09.07.2019, leicht verletzt worden, als sie mit dem Auto einer unbekannten Fahrerin zusammenstieß. Um 10 Uhr wollte die Gelsenkirchenerin die Uechtingstraße zu Fuß an einer Stelle ohne Ampel überqueren, an der viele Autos wegen eines Rückstaus halten mussten. Während Sie zwischen den wartenden Fahrzeugen hindurch über die Straße lief, fuhr eine Autofahrerin an. Das Auto touchierte die Fußgängerin, die sich dabei leicht verletzte. Obwohl die Fahrerin kurz ausstieg, entfernte sie sich schließlich von der Unfallstelle ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Diese wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben Angaben zum Hergang, der beteiligten Autofahrerin oder ihrem Aufenthaltsort machen können. Außerdem bittet sie die Autofahrerin, sich zur Klärung des Sachverhaltes zu melden. Hinweise bitte telefonisch unter den Rufnummern 0209/365-6230 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle).

